Personal indignado denuncian acoso laboral en la Policía Auxiliar de Puebla

Staff/RG

Por medio de la siguiente se realizó la siguiente denuncia:

Con profundo pesar e indignación, nos dirigimos a ustedes para denunciar un lamentable hecho que evidencia la grave situación de acoso laboral e irregularidades operativas que se viven al interior de la Policía Auxiliar.

Recientemente, un compañero elemento de esta corporación tomó la trágica decisión de quitarse la vida. Este doloroso desenlace no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una constante y desmedida presión laboral, sumada a las deficiencias administrativas por parte de los mandos a cargo.

Entre las irregularidades y abusos que afectaban directamente al elemento destacaban:

Sistemático acoso y hostigamiento laboral: Se señala de manera directa al subdirector Óscar Balderas de mantener un trato hostil hacia el elemento, privándolo sistemáticamente de sus días de descanso y retrasando la llegada de sus relevos entre 3 y 4 horas después de su horario de salida.

Represalias por alzar la voz: Cada vez que el oficial intentaba manifestar su inconformidad o exigir condiciones dignas, la respuesta de la mandancia era la imposición de arrestos injustificados.

Irregularidades en la portación y control: El elemento prestaba sus servicios sin contar con la licencia oficial de portación de arma de fuego, así como sin la acreditación vigente de las evaluaciones de Control y Confianza.

Afectación personal y familiar: La imposibilidad de tener un descanso adecuado y la constante carga laboral deterioraron gravemente su entorno familiar y su salud emocional, llevándolo a un punto de desesperanza extrema.

Es inaceptable que las corporaciones encargadas de brindar seguridad operen bajo dinámicas de intimidación, explotación e incumplimiento de los marcos legales de portación y evaluación. La salud mental y los derechos laborales de los elementos de seguridad deben ser una prioridad, no un motivo de castigo.

Por todo lo anterior, exigimos firmemente:

Investigación inmediata y exhaustiva a los mandos operativos señalados, en especial al subdirector Óscar Balderas, por presunto acoso laboral y abuso de autoridad. Auditoría administrativa y de personal a la Policía Auxiliar para verificar el estatus de la Licencia Oficial Colectiva (portación de armas) y las evaluaciones de Control y Confianza de todo el personal activo. Intervención directa del C. Gobernador para garantizar que se ponga fin a las prácticas de hostigamiento y se garanticen condiciones de trabajo dignas, horarios justos y atención psicológica adecuada para las y los policías.

No podemos permitir que la indiferencia y los abusos continúen cobrando vidas.