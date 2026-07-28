Marina Malpica brilla con doble medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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La gimnasia mexicana comenzó con buenos resultados en Santo Domingo y buscará seguir cosechando preseas en los próximos días

Marina Malpica fue una de las figuras en la jornada de este lunes dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al obtener un par de medallas de oro tanto en la prueba individual del all around de la gimnasia rítmica como en equipos.

Con este resultado, se consolida como una de las principales representantes de México en la disciplina y forma parte de una generación sólida de atletas que, junto con Colombia, dominan actualmente el deporte en la región.

Sin embargo, el reglamento impide que tres atletas de un mismo país ocupen el podio en esta prueba, por lo que el tercer lugar fue otorgado a Isabella Rojas, de Cuba, quien finalizó con 91.800 puntos.

En la final por equipos femenil de 3 aros y 2 mazas, el conjunto mexicano obtuvo la medalla de oro tras lograr un puntaje de 25.100. El equipo estuvo conformado por Dalia Alcocer Piña, Adirem Tejeda Amaro y Julia Gutiérrez Pereyra, además de Kimberly Salazar López y Giselle Torres Martín.

La rutina presentada por las mexicanas destacó por su precisión y coordinación, lo que les permitió colocarse en la primera posición de la competencia. Con este resultado, México reafirma su dominio regional en la gimnasia rítmica.

Colombia finalizó en segundo lugar con una puntuación de 21.350, mientras que Venezuela ocupó la tercera posición al sumar 20.900 puntos.