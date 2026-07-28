Tricolores van al frente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

LA JORNADA

A finales de agosto, Kenia Lechuga enfrentará el compromiso más importante de su temporada: el Campeonato Mundial de Remo en Ámsterdam.

Luego de una exitosa gira por Europa, donde logró dos medallas en Copas del Mundo, la regiomontana buscará un resultado histórico motivada por el oro obtenido ayer en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

“Utilizamos esta competencia de preparación, me sentí muy bien durante el recorrido, porque dominé de principio a fin. Los mexicanos somos muy fuertes, pónganse una meta y rómpanla, hay que creérsela”, compartió la tres veces olímpica, quien se impuso en la prueba individual de remos cortos.

En una jornada donde México se consolidó de líder de la clasificación regional y en la que también lograron títulos disciplinas como el ciclismo de pista, gimnasia, equitación y taekwondo, Lechuga cruzó la meta con tiempo de 7:54.49 minutos y una ventaja superior a 16 segundos sobre la cubana Loraidis Echevarría, quien se quedó con la plata. El podio lo completó la venezolana Kimberlin Meneses, quien terminó a más de 18 segundos de la mexicana.

El triunfo representó una revancha especial para Kenia, pues una cirugía de cadera la dejó fuera de la edición de San Salvador 2023, impidiéndole defender los títulos conquistados en Barranquilla 2018.

En la rama varonil, el bajacaliforniano Alexis López también logró el oro con un crono de 7:23.11 minutos.

México conquistó dos oros y dos platas en el arranque del ciclismo de pista.

Las medallistas mundiales Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y Jessica Salazar se coronaron en la prueba de velocidad por equipos en la pista del velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La tripleta se llevó el oro al ganar su duelo a Colombia con tiempo de 1:05.996 minutos.

“Las condiciones del velódromo son distintas que en otras competencias como los campeonatos mundiales. La pista es de cemento y no de madera, lo que hace que la prueba sea un poco más lenta, pero igual lo disfrutamos”, dijo Verdugo.

Ridley Malo, Jafet López y Édgar Verdugo también se coronaron en velocidad al vencer en el heat a los cafetaleros Kevin Quintero, Rubén Murillo y Cristian Ortega.

En persecución por equipos, los pedalistas mexicanos cayeron ante Colombia y se quedaron con la plata. En la rama femenil compitieron la campeona mundial Yareli Acevedo, la subcampeona del orbe Sofía Arreola, Antonieta Gaxiola, María Fernanda Figueroa y Andrea Robles. En la varonil estuvieron Ignacio Prado, Ricardo Peña, Sebastián Ruiz y Ulises Castillo.

Domina en gimnasia

En gimnasia rítmica, México dominó la prueba all around individual. La experimentada Marina Malpica se llevó el oro y la campeona panamericana junior, Ana Luisa Abraham, se quedó con la plata. Por país también se llevaron el metal dorado.

El taekwondoín Iker Casas contribuyó con un oro en la división de los -80kg. La disciplina también logró dos platas con Leslie Soltero (-67 kg) y Karla Rodríguez (-62 kg), además de dos bronces obtenidos por José Nava (-74 kg) y Fabiola Villegas (-57 kg).

“Queríamos llevarnos todos los oros, pero el nivel ha crecido mucho en la zona. No queda más que seguir trabajando para que en la siguiente parada del ciclo podamos obtener mejores resultados”, compartió Villegas.

Fernando Parroquin fue el mejor jinete tras tres días de competencia con su binomio Anáhuac SDN en las tres pruebas del concurso completo: doma clásica, salto y cross-country. Ariel Santiago también se subió con la medalla de plata.

El desempeño de los jinetes mexicanos también le dio la medalla dorada por equipos.

El tenis femenil aseguró oro y plata luego de que Julia García y Ana Sofía Sánchez salieran vencedoras de sus duelos de semifinales.

COM rechaza discriminación a taekwondoísta

El Comité Olímpico Mexicano rechazó las expresiones discriminatorias de la Liga Nacional de Guatemala dirigidas a la seleccionada nacional de taekwondo poomsae Cecilia Lee. “Lo publicado reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia, perpetuando estereotipos que no tienen cabida en el ámbito deportivo”, posteó el COM en X luego de que la asociación guatemalteca publicara en sus redes: “México llevó a una coreana, pero no pudo con nuestra campeona”.

Lee, ganadora de oro en equipo mixto y plata en individual en Santo Domingo, nació en Monterrey y representa a nuestro país desde hace varios años.