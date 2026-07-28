Secretaría de Seguridad Ciudadana Amozoc implementa Transacciones Seguras

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 28 de julio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y brindar mayor seguridad a la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc pone en marcha el programa “Transacciones Seguras”, una estrategia que permitirá a las y los ciudadanos realizar operaciones de compra y venta de bienes, (autos, motos, equipos de computo y telefonía entre otros) en un entorno más seguro y con el acompañamiento de elementos de seguridad.

Esta acción forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Municipal 2024-2027 que encabeza el presidente Severiano de la Rosa Romero, en coordinación con el Mando Coordinado y los tres órdenes de gobierno, para proteger el patrimonio y la integridad de las familias Amozoquenses.

A través de este programa, las personas que tengan previsto realizar la compra o venta de un automóvil, motocicleta u otro bien de valor podrán solicitar previamente el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una vez notificada la operación, ambas partes podrán acordar que la transacción se lleve a cabo frente a las instalaciones de la corporación, en un espacio seguro y supervisado.

La finalidad es generar condiciones de confianza, prevenir posibles fraudes, robos o situaciones de riesgo y ofrecer una atención oportuna a quienes realizan este tipo de operaciones.

El Gobierno Municipal de Amozoc invita a la población a hacer uso de este servicio preventivo y a mantenerse en contacto con las autoridades de seguridad para cualquier situación que requiera acompañamiento.

Números oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc:

📞 221 520 9641

📞 227 153 8768