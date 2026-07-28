Atlixco, sede del Campeonato Infantil de Tenis 2026

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En rueda de prensa encabezada la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, junto al vicepresidente de la Asociación Poblana de Tenis, Christian Feldmann González, destacaron la participación de más de 400 niñas, niños y jóvenes provenientes de 31 estados del país, consolidando este certamen como uno de los más importantes del tenis infantil y juvenil en México.

Durante su mensaje, Ariadna Ayala señaló que este logro es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Club de Golf El Cristo, la Asociación Poblana de Tenis y la Federación Mexicana de Tenis, alianza que ha permitido posicionar a Atlixco como sede de eventos deportivos de talla nacional. Asimismo, destacó que el Quinto Torneo Nacional de Tenis representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de las infancias y juventudes mediante el deporte, fortaleciendo valores y contribuyendo a la reconstrucción del tejido social.

Ariadna Ayala resaltó que Atlixco cuenta con la infraestructura, los servicios y la hospitalidad necesarios para recibir competencias de gran nivel, lo que fortalece su proyección como referente turístico, cultural y deportivo. Además, dio la bienvenida a las y los participantes del Campeonato Nacional Infantil y Juvenil de Tenis Puebla 2026, que se llevará a cabo del 27 de julio al 1 de agosto, deseándoles el mayor de los éxitos y una grata estancia en el municipio.

El Quinto Nacional de Tenis se disputa en cinco sedes: el Club de Golf El Cristo alberga la categoría de 10 años en las ramas varonil y femenil; el Centro Estatal de Tenis recibe la categoría de 12 años; el Club Britania Zavaleta, la de 14 años; la Unidad Deportiva Volkswagen, la de 16 años; y el Club Britania La Calera, la de 18 años. En total participan más de 400 tenistas de 31 estados de la República Mexicana, como el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Querétaro y Puebla..