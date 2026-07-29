Gobierno Estatal reduce 55% la superficie afectada por incendios forestales

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La estrategia disminuye 35.5% los siniestros, fortalece el combate con tecnología, equipo especializado y brigadas capacitadas.

Puebla reconoce a sus brigadistas y se suma al apoyo internacional con el envío de combatientes para atender incendios forestales en Canadá.

PUEBLA, Pue.- Gracias a la estrategia integral del Gobierno del Estado, la entidad registró una reducción de 35.53 por ciento en el número de incendios forestales y de 54.98 por ciento en la superficie afectada durante 2026, en comparación con el año anterior. En la conferencia mañanera, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, María de los Ángeles Ballesteros García, informó que en 2025 se reportaron 301 siniestros con 13 mil 364 hectáreas afectadas, mientras que este año se contabilizan 196 incendios con poco más de 6 mil hectáreas impactadas en 51 municipios.

Destacó que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) atendió de manera directa 121 de los 196 incendios registrados, es decir, más de la mitad de los casos, resultado de una estrategia basada en prevención, respuesta oportuna, coordinación interinstitucional y fortalecimiento del equipamiento.

Ballesteros García señaló que en el marco del Día del Brigadista que se conmemora el 11 de julio, el Gobierno del Estado reconoció a 111 brigadistas y elementos de la guardia forestal, además de distinguir a seis combatientes con más de 25 años de servicio en la protección de los bosques poblanos.

La secretaria explicó que la SMADSOT cuenta con 29 cámaras de monitoreo que permiten detectar incendios en tiempo real en el 80 por ciento del territorio estatal; el resto se vigila mediante sistemas satelitales. Además, el tiempo de respuesta se mantiene entre 29 y 30 minutos gracias al trabajo coordinado de las brigadas y al uso de un helicóptero equipado con balde de 350 litros, 12 vehículos especializados y 10 repetidores digitales. Asimismo, precisó que todo el personal operativo dispone de uniforme y equipo de protección.

En seguimiento a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alejandro Armenta Mier, Puebla participará en las acciones de apoyo para el combate de incendios forestales en Canadá. Actualmente, dos brigadistas cuentan con confirmación y cuatro más permanecen en proceso de validación, con la expectativa de integrar un contingente de seis especialistas.

Por su parte, el analista especializado en incendios forestales, José Delfino Roldán, afirmó que la inversión histórica realizada por el Gobierno del Estado permitió dotar a las brigadas de vehículos especializados y equipo de protección, lo que fortaleció la capacidad de respuesta y contribuyó a la disminución de los indicadores.

Añadió que la estrategia incluyó acciones preventivas como apertura de brechas cortafuego, líneas negras y quemas controladas en regiones prioritarias como Izta-Popo, San Nicolás de los Ranchos, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, así como Cohetzala, en la Sierra Mixteca y Negra. Para este año se proyectan 216 hectáreas de quemas controladas y la apertura de 30 kilómetros de brechas cortafuego.

Finalmente, señaló que, con base en la visión ambiental del gobernador Alejandro Armenta Mier, el próximo año el Gobierno del Estado prevé duplicar las acciones preventivas y de atención, con el objetivo de mantener la tendencia a la baja en incendios forestales y proteger el patrimonio natural de Puebla.