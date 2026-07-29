50% de probabilidad de lluvia durante la tarde-noche en Puebla capital

María Tenahua

Este miércoles 29 de julio, los capitalinos deben tomar sus precauciones, pues, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, existe un 50 por ciento de probabilidad de lluvia y la acumulación estimada es de 10 milímetros.

Con una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 13 y vientos de 10 a 22 kilómetros por hora.

Podría llover entre las 15:00 y 20:00 horas.