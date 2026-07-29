Choque entre tráiler y camión de transporte público deja un muerto y dos heridos en Amozoc

Sadit González

Un aparatoso choque entre un tráiler y unidad de transporte público de la ruta Acosa dejó un muerto y dos heridos en Amozoc.

Durante la mañana de este miércoles sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura de la “Y”.

Los primeros reportes indican que el camión pesado hizo corte de circulación al transporte público.

El conductor del tráiler se dio a la fuga, dejó abandonada su unidad.