Choque entre tráiler y camión de transporte público deja un muerto y dos heridos en Amozoc

Sadit González
Un aparatoso choque entre un tráiler y unidad de transporte público de la ruta Acosa dejó un muerto y dos heridos en Amozoc.
Durante la mañana de este miércoles sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura de la “Y”.
Los primeros reportes indican que el camión pesado hizo corte de circulación al transporte público.
El conductor del tráiler se dio a la fuga, dejó abandonada su unidad.
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