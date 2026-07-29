Video: Ariadna Ayala verifica avances en rehabilitación de la calle Cerro del Charro de El Cerril

Desde Puebla

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, compartió avances de la rehabilitación de la calle Cerro del Charro de El Cerril.

Cabe destacar que esta obra representa un paso más en el compromiso por mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la movilidad y brindar mayor bienestar a las familias.

El proyecto contempla la aplicación de 5 mil 67.87 metros cuadrados de carpeta asfáltica, una intervención que beneficiará directamente a 3 mil 481 habitantes.