BUAP invita a su Olimpiada de Conocimientos en “Laboratorio Clínico”

María Huerta
La Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) invita a la Olimpiada de Conocimientos “Laboratorio Clínico”.
La Olimpiada de Conocimientos es una competencia académica dirigida a estudiantes de áreas afines al laboratorio clínico, diseñada para evaluar y fortalecer sus conocimientos teóricos y aplicados en distintas disciplinas del diagnóstico clínico.
A través de diferentes etapas, los participantes pondrán a prueba su razonamiento, análisis de casos, toma de decisiones y trabajo en equipo, enfrentándose a retos académicos en un ambiente dinámico y competitivo.
Esta actividad busca impulsar la excelencia académica, la integración interdisciplinaria y el desarrollo de habilidades profesionales, brindar a los participantes una experiencia formativa de alto nivel.
Los interesados podrán registrarse:
forms.gle/V7Tavk5af7uaHv
You may also like
-
Video: ¡Violencia sin freno en Puebla capital: Balearon a pareja en las inmediaciones del mercado Morelos!
-
En Amozoc, salvan a menor de morir por asfixia
-
Academia Militarizada Ignacio Zaragoza no podrá iniciar el ciclo escolar 2026 – 2027
-
Al frente del CENHCH, realizan análisis de drenaje para el Cablebús
-
Coloca Armenta primera piedra del conjunto habitacional Fovissste “Carmen Serdán”