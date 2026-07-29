BUAP invita a su Olimpiada de Conocimientos en “Laboratorio Clínico”

María Huerta

La Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) invita a la Olimpiada de Conocimientos “Laboratorio Clínico”.

La Olimpiada de Conocimientos es una competencia académica dirigida a estudiantes de áreas afines al laboratorio clínico, diseñada para evaluar y fortalecer sus conocimientos teóricos y aplicados en distintas disciplinas del diagnóstico clínico.

A través de diferentes etapas, los participantes pondrán a prueba su razonamiento, análisis de casos, toma de decisiones y trabajo en equipo, enfrentándose a retos académicos en un ambiente dinámico y competitivo.

Esta actividad busca impulsar la excelencia académica, la integración interdisciplinaria y el desarrollo de habilidades profesionales, brindar a los participantes una experiencia formativa de alto nivel.

Los interesados podrán registrarse:

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