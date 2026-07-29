Ceci Arellano supervisa avances en Casa del Abue Oriente

-SEDIF proyecta beneficiar a mil 200 adultos mayores de la capital con este nuevo proyecto.

-La presidenta del Patronato del organismo recorrió este espacio, diseñado para brindar atención digna, segura y con cariño a las y los abuelitos.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.– Más de mil 200 personas adultas mayores de la capital poblana recibirán atención con la Casa del Abue Oriente, un espacio que fortalecerá su bienestar mediante servicios especializados, actividades recreativas y cuidado integral. Con ese propósito, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, realizó un recorrido de supervisión para verificar los avances de la construcción del inmueble.

Durante la visita constató el desarrollo de los trabajos que permitirán ofrecer instalaciones seguras y funcionales para las y los usuarios. El proyecto contempla incluir áreas de fisioterapia, atención médica, alberca, auditorio, comedor con alimentos nutritivos, pista para caminar y trotar, además de talleres y actividades recreativas que contribuirán a que mantengan una vida activa y saludable.

La materialización de esta obra da continuidad a la política de atención que impulsan la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, y el gobernador Alejandro Armenta en favor de las abuelitas y abuelitos: hace dos décadas, cuando el hoy mandatario estatal dirigía el SEDIF, promovió la creación de la primera Casa del Abue; posteriormente, durante la actual gestión de Ceci Arellano como presidenta del Patronato, nació la Casa del Abue Sur, en funcionamiento desde febrero de este año. Ahora, con la Casa del Abue Oriente, el organismo amplía esta red de espacios dedicados a favorecer la inclusión y convivencia de este grupo de la población.