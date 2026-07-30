VW reconoce a sindicato de trabajadores administrativos para construir su contrato colectivo y hacer valer sus derechos

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La coalición de trabajadores destacó que están convencidos de que el respeto a la ley, la unidad y el diálogo son la mejor ruta para construir mejores condiciones de trabajo para todos

En entrevista Diana Moctezuma y Raúl Virgen, integrantes de la Coalición de Empleados Administrativos de Volkswagen de México, dieron a conocer al personal administrativo de Volkswagen de México, Volkswagen Group Services , Volkswagen Group Academy un avance muy importante para los trabajadores, pues tras un proceso de diálogo institucional, la empresa ha reconocido el derecho de los trabajadores a organizarse y participar en este movimiento sindical, garantizando que ninguna persona será objeto de represalias, afectaciones laborales o limitaciones por decidir participar en el sindicato.

Indicaron que la empresa ha manifestado, que en caso de que algún trabajador considere que existe alguna restricción, presión o trato diferenciado derivado de su decisión de afiliarse, dicha situación podrá reportarse de inmediato para que sea atendida y corregida oportunamente.

Con el propósito de construir su contrato Colectivo de Trabajo en beneficio de todas y todos los trabajadores, entregaron a la empresa y las respectivas autoridades laborales, un oficio en el que solicitaban atender los siguientes puntos:

La programación de vacaciones de manera unilateral, ya sea por instrucción de la empresa o le calendario de días laborables.

Revisar los incrementos salariales anuales del personal administrativo contra el personal técnico ya que estos no se realizan de forma equitativa.

Los retiros forzados o bajas del personal.

El pago del tiempo extra laborado posterior a su jornada normal de trabajo.

Acoso laboral a personal administrativo.

Finalmente, esta coalición de trabajadores destacó que seguirán informando oportunamente cada avance, convencidos de que el respeto a la Ley, la unidad y el diálogo son la mejor ruta para construir mejores condiciones de trabajo para todos.