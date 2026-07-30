Perdió un pie en un accidente de moto a los 19 años y hoy vuelve a desafiar sus límites

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El mexiquense Iñaki Cue sufrió la amputación de su pie tras un accidente de moto. Mientras México registra más de 380 mil accidentes viales al año, el joven encontró en una prótesis y el deporte adaptado una forma de reconstruir su vida y ahora representará al país en el Running Clinic 2026, en Colombia

Ciudad de México. – La vida de Iñaki ha girado siempre en torno al deporte, con una pasión especial por el deporte extremo. Se define como alguien “sin límites” y desde niño comenzó a practicar motocrós, una modalidad de competición de motocicletas todoterreno que se disputa en circuitos cerrados. Disciplina cuyo gusto comparte con su hermano mayor.

Con tan solo 19 años, Iñaki tuvo un accidente de moto en el Estado de México que afectó gravemente su pie derecho, el cual tuvo que ser amputado. “La amputación fue una decisión que yo tomé ante las complicaciones que tuve después del accidente y las más de cinco cirugías”, cuenta el joven. “Fue un shock total para mí y un reto mental desde el primer día”, asegura Iñaki, quien se propuso mantener una actitud positiva ante todo el proceso de recuperación y adaptación al uso de una prótesis.

Según los datos más recientes de Inegi de 2025, en el año se produjeron 380 mil 391 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. De estos 68 mil 505 fueron colisiones con motocicletas, es decir, 18% de los incidentes. En términos de muertes, el Inegi publicó que, en 2024, 17 mil 92 personas fallecieron por accidentes de transporte, aunque se estima que este dato es superior, es decir, un promedio de 47 personas al día, mueren en las vialidades del país debido a siniestros, atropellos o colisiones.

México tiene aproximadamente entre 3 y 5 veces más muertes por habitante que muchos países de Europa Occidental, si tomamos como referencia los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que la tasa estimada de mortalidad por accidentes de tránsito en México es de 12 muertes por cada 100,000 habitantes; frente a 1.5 en Noruega, 2.4 Reino Unido, 3.3 Alemania, 3.4 Países Bajos, por ejemplo. Sin embargo, la tasa de nuestro país es ligeramente inferior a la de Estados Unidos que es de 14.

Deporte y proceso de rehabilitación protésica

Tenía tantas ganas de avanzar y comerse el mundo que, tras seis meses del accidente, Iñaki comenzó a usar la primera prótesis, pero su muñón no estaba todavía listo y se dio cuenta de que el proceso iba a ser más largo de lo esperado. “Fueron los dos primeros años donde tuve una lucha constante contra mí y mi cabeza, pero logré salir muy bien adelante, gracias al apoyo de mi familia”, recuerda y agrega que usó varios dispositivos hasta lograr el pie challenger y el pie Triton de Ottobock que le permiten correr y practicar sus deportes favoritos prácticamente igual que los hacía antes de la amputación.

Aún así, Iñaki aceptó que como persona amputada debe ser mucho más cuidadoso para evitar infecciones en su muñón. “Aunque puedo seguir practicando con intensidad los deportes que amo como esquí sobre agua, motocrós, básquetbol y bádminton, debo hacerlo siempre escuchando a mi cuerpo y tomándome pausas para no dañar mi muñón”, explica.

El accidente activó en él un botón de “inténtalo, inténtalo”. Nada es una limitante si tú no lo tienes en tu cabeza”, asegura Iñaki y explica que, si tu no ves una pared, puedes siempre encontrar la forma de hacer las cosas que te gustan, quizás de otra manera, pero puedes lograrlo.

Running Clinic 2026

Del 14 al 16 de agosto, Medellín -Colombia- será la ciudad que acoja una nueva edición de Running Clinic en la que participarán 15 jóvenes latinoamericanos, entre ellos Iñaki Cue.

El evento organizado por Ottobock, firma alemana líder en la fabricación de prótesis, órtesis y sillas de ruedas con presencia en todo el mundo, tiene como principal misión alentar, motivar y promover el deporte entre personas amputadas de miembros inferiores y superiores con prótesis de alta tecnología.

Para Iñaki poder ser parte de esta edición tiene dos aspectos fundamentales: “es una experiencia retadora y que me va a permitir nutrirme con las historias de otras personas que tienen la misma condición que yo”, cuenta. Con su nueva condición, el joven busca especializarse como deportista en pádel, hyrox y correr.

Las clínicas son impartidas por el atleta paralímpico y especialista en 100 metros planos y salto de longitud, Heinrich Popow, quien enseña a los participantes a utilizar sus prótesis para realizar pruebas de atletismo. Él ha ganado 27 preseas en Juegos Paralímpicos – 8 medallas de oro entre los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016; Campeonatos Mundiales y Campeonatos Europeos.

Este encuentro de deporte adaptado, uno de los más importantes del mundo, se ha realizado en más de 20 ocasiones en ciudades de países como Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Alemania, Holanda, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, entre otros.