Detienen a Ramón Ángel “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo; suman 31 detenidos por el caso

EL UNIVERSAL

Harfuch detalló que “R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, célula violenta afín al CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio el expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 pasado.

En redes sociales, el funcionario federal detalló que “R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”.

Según García Harfuch, “Los Rs” es una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

“Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”, detalló.

Además, el secretario de Seguridad informó que con esta acción suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Manzo.

“Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, expresó.

García Harfuch reconoció a las instituciones del Gabinete de Seguridad por los meses de trabajos de inteligencia e investigación para cumplimentar esta labor, así como el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de justicia de Michoacán y la Secretaría de seguridad pública de Michoacán.

El 9 de septiembre de 2012, el Ejército Mexicano reportó la detención en Jalisco de los hermanos Ramón Álvarez Ayala alias “R-1”, Rafael Álvarez Ayala alias “R-2”, así como de Jesús Santiago Álvarez Ayala, miembros clave del CJNG.

Según los informes presentados, el “R1” se desempeñaba como el segundo hombre en importancia en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado colaborador y hombre de confianza del hoy abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En esa fecha, autoridades lo identificaron como posible responsable de bloqueos e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y en el estado de Colima.

Ramón Álvarez fue detenido en un departamento “en condiciones precarias”, el cual utilizaba supuestamente como casa de seguridad, en la Zona Minerva, del Sector Hidalgo, de la ciudad de Guadalajara, donde realizaba reuniones con colaboradores para coordinar actividades de narcotráfico.