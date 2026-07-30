Osmar Olvera se corona en Juegos Centroamericanos y del Caribe

LA JORNADA

En la vitrina de trofeos de Osmar Olvera le faltaba una presea que pudiera ser básica en las competiciones internacionales, pero que representa su jerarquía en la región. El clavadista de 22 años, doble medallista olímpico y campeón del mundo, ahora también puede presumir el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras ganar la prueba varonil de clavados individuales desde el trampolín de un metro en Santo Domingo 2026.

Olvera ha subido al podio en todas las competencias de alto nivel en las que ha estado, con lo cual se ha convertido en referente internacional de su disciplina. Su palmarés se conforma por preseas olímpicas, oros panamericanos y medallas mundialistas de los tres colores. Sin embargo, tenía pendiente sumar un metal en Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras su ausencia en San Salvador 2023.

El capitalino se impuso este jueves en el Aquatic Center de Juan Pablo Duarte con tal facilidad que, incluso cuando su último salto no fue perfecto, ya tenía asegurado el oro al sumar 430.86 unidades.

Juan Manuel Celaya, quien es otro de los fuertes representantes mexicanos luego de ganar la plata en sincronizados con Olvera en los Juegos Olímpicos de París 2024, también buscaba su primera medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe. No obstante, sufrió un poco más para subir al podio.

Celaya se quedó con el bronce con 401.70 puntos al ser superado por el colombiano Luis Uribe, quien consiguió un total de 415 unidades.

El capitalino se impuso este jueves en el Aquatic Center de Juan Pablo Duarte con tal facilidad que, incluso cuando su último salto no fue perfecto, ya tenía asegurado el oro al sumar 430.86 unidades.

Juan Manuel Celaya, quien es otro de los fuertes representantes mexicanos luego de ganar la plata en sincronizados con Olvera en los Juegos Olímpicos de París 2024, también buscaba su primera medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe. No obstante, sufrió un poco más para subir al podio.

Celaya se quedó con el bronce con 401.70 puntos al ser superado por el colombiano Luis Uribe, quien consiguió un total de 415 unidades.

Páez y Parra ganan en sincronizados

La dupla de Rut Páez y Zyanya Parra, quienes comienzan su trayectoria en competencias internacionales de alto nivel, sorprendieron más temprano al conseguir la presea áurea en la prueba femenil de clavados sincronizados desde el trampolín de tres metros.

Páez y Zyanya dominaron la competencia desde la primera ronda para cerrar con un total de 289.29 puntos, con una amplia diferencia ante el resto de los competidores.

La presea de plata se definió en el último salto después de que las colombianas Daniel Zapata y Viviana Uribe alcanzaron 272.70 unidades y superaron en la puntuación total por apenas 30 centésimas a las cubanas Anisley García y Prisis Ruiz (272.40).