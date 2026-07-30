Vacaciones y regreso a clases presionan el bolsillo de las familias

EL VALLE

Toluca, Méx.- La concentración de gastos durante el periodo vacacional de verano y el próximo regreso a clases representa un desafío para las finanzas de los hogares mexicanos, al coincidir en pocas semanas gastos relacionados con actividades recreativas, transporte, útiles escolares, uniformes y colegiaturas.

De acuerdo con un análisis sobre la planeación financiera familiar, esta temporada concentra algunos de los gastos más importantes del año, por lo que especialistas recomiendan elaborar un presupuesto y priorizar las compras para evitar un desequilibrio en la economía del hogar.

El estudio retoma estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), que prevé una derrama económica de 883 mil millones de pesos durante las vacaciones de verano de 2026, impulsada por el turismo, el hospedaje, el consumo en restaurantes y las actividades de entretenimiento.

A este gasto se suma el regreso a clases, para el cual la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima un desembolso promedio de 10 mil 916 pesos por estudiante, monto que contempla la adquisición de útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas y otros artículos indispensables para el inicio del ciclo escolar.

Ante este panorama, especialistas advierten que la acumulación de compromisos económicos en un periodo corto puede modificar la planeación financiera de las familias e incluso llevarlas a recurrir a créditos o financiamientos para hacer frente a los gastos.

Por ello, recomiendan analizar previamente la capacidad de pago, comparar las condiciones de los créditos disponibles, revisar las tasas de interés y evitar adquirir deudas que comprometan el presupuesto de los siguientes meses.

Asimismo, sugieren anticipar las compras, aprovechar promociones y descuentos, así como elaborar un plan de gastos que permita distribuir los recursos de manera eficiente y mantener la estabilidad financiera del hogar.