PAN y MC se beneficiarían con una alianza, señaló Gerardo Leal

Maricela Allende

De acuerdo con la más reciente medición de la empresa demoscópica Factométrica, Morena mantiene una posición dominante rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas. Según los resultados presentados por el director de la firma, Gerardo Leal, el partido oficialista lidera las preferencias en la mayoría de las entidades, mientras que la oposición enfrenta dificultades para construir una alternativa competitiva.

Durante una entrevista en el programa Punto de Quiebre, Leal explicó que únicamente Aguascalientes y Querétaro muestran una ventaja clara para el PAN, mientras que en Campeche existe un empate técnico entre Morena y Movimiento Ciudadano, convirtiéndose en una de las contiendas más cerradas.

El especialista aclaró que Guanajuato no renovará gubernatura el próximo año, aunque advirtió que el PAN podría perder municipios estratégicos, lo que representaría una señal de alerta para el partido de cara a futuros procesos electorales.

Programas sociales y falta de propuestas fortalecen a Morena

Gerardo Leal atribuyó el respaldo ciudadano hacia Morena principalmente al impacto de los programas sociales, especialmente aquellos que entregan apoyos económicos de manera directa, como las pensiones para adultos mayores y las becas.

Explicó que estos beneficios han generado una base sólida de simpatizantes, aun cuando persisten problemas en rubros como seguridad, salud y economía.

En contraste, consideró que la oposición ha centrado su estrategia en criticar al gobierno federal, en lugar de presentar propuestas que resulten atractivas para el electorado.

A su juicio, los ciudadanos buscan alternativas concretas de políticas públicas y no únicamente señalamientos contra la administración en turno.

El director de Factométrica también señaló que la participación ciudadana suele limitarse al ejercicio del voto cada tres o seis años, mientras que el desarrollo de nuevos liderazgos enfrenta obstáculos dentro de los propios partidos políticos, donde en ocasiones prevalecen grupos internos que limitan la renovación.

Morena podría perder la mayoría simple en San Lázaro

Respecto a la renovación de la Cámara de Diputados, Leal indicó que Factométrica aún no ha realizado una encuesta nacional específica sobre intención de voto legislativa; sin embargo, sostuvo que los resultados estatales muestran un ligero desgaste en la simpatía hacia Morena en comparación con hace seis años.

Aunque consideró posible que el partido oficialista pierda la mayoría simple en la Cámara de Diputados, afirmó que ello dependerá de la capacidad de la oposición para postular candidatos competitivos y construir estrategias electorales eficaces.

En ese contexto, opinó que una eventual alianza entre PAN y Movimiento Ciudadano podría fortalecer a la oposición en algunos estados, mientras que estimó que el PRI requiere una renovación profunda de su dirigencia y de sus cuadros para recuperar competitividad.

Sobre la evaluación del Gobierno federal, Leal aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación cercana al 72%, superior a la calificación obtenida por su administración, que ronda el 68%, lo que refleja una mejor percepción de su imagen personal que del desempeño gubernamental.

Finalmente, adelantó que Factométrica prepara nuevos estudios para diversas ciudades del país, entre ellas Puebla, una vez que concluya el proceso de definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.