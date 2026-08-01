Lactancia: amamantar fortalece músculos y encías al tiempo que favorece el desarrollo lineal de los dientes

Staff/RG

La Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026 se conmemora del 1 al 7 de agosto

Cada sesión de lactancia al pecho materno entrena los músculos de la cara del bebé.

La odontóloga Estefanía Limón de la Cruz hace un llamado a favorecer la lactancia.

Se recomienda iniciar la lactancia en la primera hora de vida y mantenerla 6 meses más de forma exclusiva.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna es una de las intervenciones más eficaces para mejorar la supervivencia, nutrición, salud y desarrollo infantil. Es decir, proporciona una nutrición óptima, protege a los niños contra enfermedades infecciosas, contribuye al desarrollo cognitivo y reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de la vida.

Sin embargo, existe un beneficio menos conocido que comienza desde la primera toma: “cada sesión de lactancia funciona como un verdadero entrenamiento para los músculos de la cara, la lengua, los labios, las encías y la mandíbula, estructuras esenciales para el adecuado desarrollo de la cavidad oral”, explica la odontóloga Estefanía Limón de la Cruz, experta en rehabilitación oral co-fundadora de Smile Art MX.

Así, la succión al pecho materno requiere de movimientos coordinados y muy complejos de más de una veintena de músculos faciales y orales del recién nacido. A diferencia del biberón, el bebé debe abrir ampliamente la boca, posicionar correctamente la lengua, generar presión negativa y, al mismo tiempo, mover la mandíbula de forma rítmica para extraer la leche.

“Este esfuerzo fisiológico favorece el crecimiento armónico de los maxilares y prepara la boca para funciones futuras como la masticación, la deglución, la respiración nasal y, incluso, el habla”, destaca la odontóloga Limón de la Cruz, también directora de Mi Dentista Familiar.

La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan iniciar la lactancia durante la primera hora de vida y mantenerla de forma exclusiva durante los primeros seis meses. No obstante, menos de la mitad de los lactantes reciben este beneficio: solo el 48% de los bebés menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva en el mundo.2

La lactancia al seno materno favorece la mordida y dientes alineados

Un estudio publicado por la American Academy of Pediatrics encontró que la lactancia exclusiva durante seis meses se asocia con una importante disminución de problemas como mordida abierta, sobremordida y otras alteraciones dentofaciales, especialmente cuando se acompaña del desuso prolongado del chupón.

Estos son algunos de los beneficios de la cavidad oral frente la lactancia al seno materno: