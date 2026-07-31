Reportan ataque en la carretera Huauchinango- Necaxa

- Al parecer, fue un intento de asalto
Abelardo Domínguez
De manera preliminar, se informa que personas fueron atacadas con armas de fuego a la altura del tanque de agua.
La circulación fue cerrada mientras laboran las corporaciones de seguridad y emergencia. Se recomienda utilizar como vía alterna la carretera por Canaditas.
You may also like
-
Detienen e hincan a dos presuntos ladrones en Amozoc
-
Alejandro Armenta entregó reconocimientos a brigadistas forestales
-
Asaltan a camionero y lo abandonan maniatado en la Cuacnopalan-Oaxaca
-
Información de cuentahabientes asaltados sale de los bancos: SSC
-
Secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Isabel Cholula estaba en la patrulla con una policía y lo apuñalaron al menos en tres ocasiones