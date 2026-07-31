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Reportan ataque en la carretera Huauchinango- Necaxa

By Roberto Desachy / 31 julio, 2026
  • Al parecer, fue un intento de asalto

Abelardo Domínguez

De manera preliminar, se informa que personas fueron atacadas con armas de fuego a la altura del tanque de agua.

La circulación fue cerrada mientras laboran las corporaciones de seguridad y emergencia. Se recomienda utilizar como vía alterna la carretera por Canaditas.

 

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