Información de cuentahabientes asaltados sale de los bancos: SSC

Verificará los protocolos de seguridad en bancos tras asaltos en Puebla

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, indicó que revisarán los protocolos de las instituciones bancarias.

En entrevista, dijo que Seproban es la empresa que se encarga de la seguridad en los bancos.

Exigirán que explique cómo es su operatividad.

Dijo que es necesario determinar los parámetros, luego de los tres asaltos simultáneos el pasado jueves.

En este sentido, destacó que se ha comprobado que en muchos casos la información de los clientes es proporcionada del interior de las instituciones.