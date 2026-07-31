Información de cuentahabientes asaltados sale de los bancos: SSC

- Verificará los protocolos de seguridad en bancos tras asaltos en Puebla
Erika Méndez
El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, indicó que revisarán los protocolos de las instituciones bancarias.
En entrevista, dijo que Seproban es la empresa que se encarga de la seguridad en los bancos.
Exigirán que explique cómo es su operatividad.
Dijo que es necesario determinar los parámetros, luego de los tres asaltos simultáneos el pasado jueves.
En este sentido, destacó que se ha comprobado que en muchos casos la información de los clientes es proporcionada del interior de las instituciones.
You may also like
-
Secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Isabel Cholula estaba en la patrulla con una policía y lo apuñalaron al menos en tres ocasiones
-
Liliana Ortiz, diputada federal y esposa de Eduardo Rivera, admitió interés por candidatura en 2027
-
Avanza reconstrucción del ecoparque “Pensar en Grande”
-
En el estado de Puebla y del 2010 a la fecha, apenas once personas han recibido sentencias por maltrato animal: FGE
-
Estudiantes de academia militarizada serán reubicados: Armenta