Estudiantes de academia militarizada serán reubicados: Armenta

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que los estudiantes de la academia militarizada podrían ser reubicados a los centros escolares.

En entrevista, destacó que es necesario buscar opciones para su preparación académica.

En otro tema, informó que el 6 de agosto dará un informe por 600 días de trabajo y un análisis de su administración.