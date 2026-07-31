Estudiantes de academia militarizada serán reubicados: Armenta

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que los estudiantes de la academia militarizada podrían ser reubicados a los centros escolares.
En entrevista, destacó que es necesario buscar opciones para su preparación académica.
En otro tema, informó que el 6 de agosto dará un informe por 600 días de trabajo y un análisis de su administración.
You may also like
-
Entrega Armenta reconocimientos por el Día Internacional del Guardia Forestal
-
Mujer policía auxiliar murió en negocio del Centro Histórico en Puebla capital
-
Accidente sobre la Cuacnopalan-Oaxaca deja un hombre muerto
-
Viernes y fin de mes soleado, pero con posibilidad de lluvia en Puebla capital
-
Aumentó el PIB oportuno 1.5% en el segundo trimestre de 2026, a tasa trimestral