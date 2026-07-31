Viernes y fin de mes soleado, pero con posibilidad de lluvia en Puebla capital

María Tenahua
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en la capital poblana este viernes 31 de julio se tiene un 50 por ciento de probabilidad de lluvia y la acumulación estimada es de cinco milímetros, con la mayor parte del día totalmente soleado.
Con una temperatura máxima de 26 grados, mínima de 13 y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora.
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