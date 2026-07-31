Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

EL VALLE

Ciudad de México.– En un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales fue detenido Ramón Álvarez Ayala, conocido con el alias de “R1”, quien es investigado por su presunta participación como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el detenido es señalado como presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en Michoacán y habría desempeñado un papel clave en la planeación del ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025, cuando el edil perdió la vida durante las celebraciones por el Día de Muertos en el municipio.

Las investigaciones realizadas por las corporaciones de seguridad indican que, mediante labores de inteligencia, fue posible identificar a personas presuntamente relacionadas con el crimen y ejecutar diversas órdenes de aprehensión. Con la captura de Álvarez Ayala, suman 31 personas detenidas por su posible participación en los hechos, ya sea en la planeación, coordinación o ejecución del ataque.

Las autoridades señalaron que las indagatorias permanecen abiertas y que se continuará con la búsqueda de otros posibles implicados para esclarecer por completo el caso. Asimismo, reiteraron que el combate a la impunidad en delitos contra servidores públicos es una prioridad para las instituciones de procuración de justicia.

El asesinato de Carlos Manzo provocó una amplia respuesta de los gobiernos federal y estatal, que reforzaron las acciones de investigación y seguridad en la región. Desde entonces, la Fiscalía y las corporaciones de seguridad han desarrollado operativos y trabajos de inteligencia para identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. Conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, el detenido deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente, en el que será la autoridad competente quien determine su responsabilidad legal