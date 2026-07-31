Entrega Armenta reconocimientos por el Día Internacional del Guardia Forestal

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier entregó reconocimientos por el Día Internacional del Guardia Forestal.
Desde Flor del Bosque, fueron destacados 11 elementos por su valentía y compromiso, para combatir las quemas y proteger vidas en el estado.
Armenta destacó que mientras muchos huyen del fuego, ellos corren para el combate, arriesgan sus vidas.
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