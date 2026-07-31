Accidente sobre la Cuacnopalan-Oaxaca deja un hombre muerto

Desde Puebla
Trágico accidente cobró la vida de un conductor sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 35+500, en Santiago Miahuatlán.
La víctima, quien conducía un tractocamión, murió de manera instantánea atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina.
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