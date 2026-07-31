 
Salud Slider Principal

Accidente sobre la Cuacnopalan-Oaxaca deja un hombre muerto

By Roberto Desachy / 31 julio, 2026

Desde Puebla

Trágico accidente cobró la vida de un conductor sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 35+500, en Santiago Miahuatlán.

La víctima, quien conducía un tractocamión, murió de manera instantánea atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina.

You may also like

Categorías