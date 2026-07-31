En el estado de Puebla y del 2010 a la fecha, apenas once personas han recibido sentencias por maltrato animal: FGE

María Tenahua

El Fiscal de Investigación Metropolitana, José Luis Hernández de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que han logrado que los jueces sentencien a 11 personas por cometer delitos contra los animales.

En entrevista, indicó que la Unidad Especializada en Delitos Contra los Animales se ha convertido en la voz de los que no pueden alzarla; por lo tanto, se está castigando a quienes maltratan o cometen crueldad en los perros o cualquier tipo de animal.

Precisó que acumulan mil 10 denuncias del 2020 al 2026, y 11 sentencias condenatorias.

Asimismo, puntualizó que en los municipios de Huauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán se cometen más delitos contra seres sintientes.