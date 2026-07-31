Secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Isabel Cholula estaba en la patrulla con una policía y lo apuñalaron al menos en tres ocasiones

Desde Puebla
Un solitario sujeto apuñaló al menos tres ocasiones al director de Seguridad Pública de Santa Isabel Cholula, cuando se encontraba con una policía.
El herido fue trasladado al hospital Gonzalo Río Arronte.
Hasta el momento, se desconocen el móvil de esta agresión y el paradero del responsable.
No se reportan personas detenidas, ni se ha informado oficialmente la salud del funcionario.
You may also like
-
Bloquean carretera a Acatlán para exigir destitución de Guadalupe Lucero
-
Mujer policía auxiliar murió en negocio del Centro Histórico en Puebla capital
-
Murió a los 66 años el legendario defensa italiano Franco Baresi
-
Más de 37 mil 500 migrantes han vuelto a Marruecos tras caos en Ceuta; al menos 50 mil entraron al territorio español
-
Transforma tu cuerpo, pierde grasa sin perder músculo