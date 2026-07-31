Secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Isabel Cholula estaba en la patrulla con una policía y lo apuñalaron al menos en tres ocasiones

Desde Puebla

Un solitario sujeto apuñaló al menos tres ocasiones al director de Seguridad Pública de Santa Isabel Cholula, cuando se encontraba con una policía.

El herido fue trasladado al hospital Gonzalo Río Arronte.

Hasta el momento, se desconocen el móvil de esta agresión y el paradero del responsable.

No se reportan personas detenidas, ni se ha informado oficialmente la salud del funcionario.