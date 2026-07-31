Bloquean carretera a Acatlán para exigir destitución de Guadalupe Lucero 

Desde Puebla
Habitantes de Acatlán de Osorio bloquearon la carretera, principal acceso al municipio, para exigir la destitución de la presidenta, Guadalupe Lucero Bárcenas.
Con piedras y llantas, los manifestantes impiden el paso vehicular y aseguran que la protesta busca llamar la atención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tiene programado un evento este sábado en Huajuapan de León, Oaxaca.
Los inconformes solicitan una mesa de diálogo con el equipo de la mandataria federal y señalaron que permitirán la circulación de vehículos cada 30 minutos, mientras continúan con su manifestación.
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