Más de 37 mil 500 migrantes han vuelto a Marruecos tras caos en Ceuta; al menos 50 mil entraron al territorio español

EL UNIVERSAL

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, culpa a los traficantes de personas de la crisis

Más de 37 mil 500 migrantes de los 50 mil que entraron de forma irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta en las últimas horas han retornado ya a Marruecos hasta las 15:30 horas de este viernes, según fuentes del Ministerio del Interior.

La llegada masiva de migrantes provocó el caos y una crisis humanitaria. España desplegó sus fuerzas armadas y refuerzos policiales para restablecer el orden en Ceuta, mientras que las fuerzas de seguridad se enfrentaban a los migrantes en el lado marroquí de la frontera. Más de 40 migrantes murieron al intentar cruzar.

“La situación que atraviesa Ceuta es absolutamente insostenible”, declaró a los periodistas el presidente de la ciudad española, Juan Jesús Vivas.

Pedro Sánchez visita Ceuta y condena violación de la frontera

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta el viernes y condenó la violación de la frontera, que calificó de “violación de la integridad territorial de España”.

Sánchez culpó a los traficantes de personas de la crisis, diciendo que “engañan a muchos jóvenes y, en última instancia, conducen a muchos de ellos a la muerte, ya sea en el océano o, como en este caso, en la frontera española en la ciudad autónoma de Ceuta”.

El Ministerio del Interior español, que inicialmente se negó a compartir estimaciones de la frontera, publicó sus propias cifras poco después de la intervención de Vivas, estimando que unas 50 mil personas habían cruzado desde Marruecos desde el jueves.

Las imágenes de vídeo difundidas a primera hora del viernes mostraban a cientos de migrantes congregados en una colina con vistas a Ceuta, siendo dispersados ​​con gases lacrimógenos por las fuerzas marroquíes, mientras que otros continuaban nadando hacia territorio español. Sin embargo, para la tarde del viernes, la mayoría de los migrantes intentaban abandonar Ceuta debido a las pésimas condiciones en la zona.