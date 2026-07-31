Avanza reconstrucción del ecoparque “Pensar en Grande”

Ecoparque tendrá áreas verdes renovadas

María Huerta

Con avances significativos, continúa la rehabilitación del Ecoparque “Pensar en Grande”, que convierte al parque estatal Flor del Bosque en un complejo ambiental, turístico y deportivo de 19.5 hectáreas entre Puebla y Amozoc.

La obra incluirá áreas verdes renovadas, espacios deportivos, zonas turísticas y áreas de esparcimiento familiar, fortaleciendo así uno de los pulmones verdes más importantes de la entidad.

La intervención será en 19 nuevos espaciosy forma parte de una estrategia integral para su consolidación.

En el sitio donde se instalará uno de los cuatro viveros forestales proyectados en la entidad, el mandatario Alejandro Armenta explicó que la obra se realiza con pleno respeto al arbolado.