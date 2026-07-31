Alejandro Armenta entregó reconocimientos a brigadistas forestales

• El gobernador Alejandro Armenta Mier entregó 111 reconocimientos y garantizó equipamiento permanente para brigadistas y guardias forestales.

• La estrategia estatal reduce 35% los incendios y 57% la superficie afectada durante 2026.

Desde Puebla

AMOZOC, Pue.- El Gobierno del Estado de Puebla reconoció la entrega y el compromiso de mujeres y hombres que resguardan los bosques poblanos durante la conmemoración del Día Internacional del Guardia Forestal. El gobernador Alejandro Armenta Mier entregó 111 reconocimientos: 98 para brigadistas de incendios, brigadistas de apoyo al combate de incendios en Canadá y personal con mayor antigüedad, así como 13 para integrantes de la Guardia Forestal. El mandatario anunció que su administración mantendrá cada año el equipamiento de las brigadas, al destacar que su labor representa la primera línea de defensa del patrimonio natural.

El titular del Ejecutivo recordó el rescate de 19 brigadistas que enfrentaron un incendio en la zona de La Malintzi y destacó que el esfuerzo conjunto permitió reducir de forma significativa la superficie afectada por el fuego, con miles de árboles y especies silvestres preservadas. “Lo que cuenta son los resultados, gracias a ustedes. Ésa es la huella que le dejan al planeta, ¡siéntanse orgullosos!”, expresó Alejandro Armenta Mier, al señalar que siete de cada diez incendios tienen origen humano, motivo por el cual el Gobierno del Estado fortaleció la cultura de la prevención y la coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para sancionar a quienes provocan estos siniestros.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, María de los Ángeles Ballesteros García, informó que Puebla dispone de un sistema de vigilancia forestal integrado por 29 cámaras que cubren el 80 por ciento del territorio estatal; el resto recibe supervisión mediante tecnología satelital y recorridos terrestres. A esta capacidad se suman 10 repetidores digitales de radiocomunicación, 12 vehículos especializados y un helicóptero con balde de 350 litros. Gracias a esta infraestructura, el tiempo de detección de incendios se redujo a solo 29 minutos.

Ballesteros García resaltó que el Gobierno del Estado destinó más de 22 millones de pesos para fortalecer la capacidad operativa del manejo del fuego. Precisó que esta estrategia permitió una reducción del 35 por ciento en el número de incendios forestales y del 57 por ciento en la superficie afectada durante 2026. Añadió que los municipios con mayor incidencia fueron Tlachichuca, Lafragua, Tepeyahualco, Tlahuapan y San Nicolás de los Ranchos. Por su parte, el coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo, Bernabé López Santos, destacó el respaldo estatal para ampliar el estado de fuerza, dotar de uniformes y fortalecer la capacitación, además de reconocer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, sin registro de personal lesionado durante las labores de combate.

En su intervención, la directora ejecutiva de Parques y Convenciones, Michelle Talavera Herrera, afirmó que la valentía y la vocación de servicio de la Guardia Forestal permiten conservar la biodiversidad y proteger los recursos naturales del estado. Señaló que esta visión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier, también se refleja en espacios como el Área Natural Protegida Flor del Bosque y el Ecoparque, proyectos destinados a fortalecer la educación ambiental, la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido social.

A nombre de la Guardia Forestal, Fátima Abril de la Torre expresó que la protección de los ecosistemas constituye una prioridad para el Gobierno del Estado, al integrar acciones de prevención de riesgos, conservación de flora y fauna, restauración ambiental y bienestar comunitario.

Asimismo, brigadistas con años de servicio coincidieron en que este reconocimiento representa un incentivo para continuar con una labor que exige disciplina, valor y compromiso permanente con el medio ambiente y las futuras generaciones