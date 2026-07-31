Detienen e hincan a dos presuntos ladrones en Amozoc

Desde Puebla
Dos presuntos ladrones fueron detenidos e hincados por ciudadanos en Amozoc.
Hace algunos minutos en calle Laguna del Viento, colonia San José la Laguna.
Los primeros reportes indican que los sujetos habrían entrado a robar en una casa.
Autoridades hacen un llamado a poner las denuncias correspondientes.
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