Detienen e hincan a dos presuntos ladrones en Amozoc

Desde Puebla

Dos presuntos ladrones fueron detenidos e hincados por ciudadanos en Amozoc.

Hace algunos minutos en calle Laguna del Viento, colonia San José la Laguna.

Los primeros reportes indican que los sujetos habrían entrado a robar en una casa.

Autoridades hacen un llamado a poner las denuncias correspondientes.