Con trabajo coordinado, DIF Municipal y SEDIF impulsan el rescate de espacios públicos en San Pedro Cholula

Arlette Hernandez

Como parte de las acciones para fortalecer el bienestar comunitario y promover espacios públicos en óptimas condiciones, personal del DIF Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la directora general, María Soledad Sevilla, en representación de la presidenta honoraria, Lupita Fernández, participó en una faena comunitaria en el parque del barrio de Santiago Mixquitla.

La jornada se realizó en coordinación con personal de la Delegación de la Microrregión 18 del Sistema Estatal DIF Puebla, donde se llevaron a cabo labores de poda de arbustos, limpieza y deshierbe de jardineras, retiro de maleza en la cancha y mantenimiento de áreas verdes, contribuyendo a la conservación y mejoramiento de este espacio de uso común.

Estas acciones forman parte del compromiso de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, de impulsar el rescate, mantenimiento y dignificación de los espacios públicos, con el propósito de fortalecer la convivencia vecinal, fomentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de las familias cholultecas.

Con este tipo de labores, el DIF Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno para construir entornos más seguros, limpios, funcionales y adecuados para el desarrollo de la comunidad.

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