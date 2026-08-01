Tonantzin Fernández cumple con más acciones de obra pública en beneficio de San Pedro Cholula

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La presidenta municipal inició la rehabilitación de la calle 7 Norte y entregó vehículos para fortalecer los servicios públicos.

Con el compromiso de generar bienestar compartido en cada uno de los barrios y juntas auxiliares de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, dio el banderazo de arranque de la rehabilitación de la calle 7 Norte, entre las calles 6 y 8 Poniente, en el barrio de San Juan Calvario.

Durante el inicio de la obra, María Luisa Campos, vecina de la zona, relató que durante más de 10 años ella y otros habitantes solicitaron a distintas administraciones la rehabilitación de esta vialidad; sin embargo, señaló que fue hasta la actual administración municipal cuando sus peticiones fueron atendidas.

En su mensaje, Tonantzin Fernández destacó que una de las principales prioridades de su gobierno es mejorar la movilidad y la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas, atendiendo el rezago que durante años afectó diversas vialidades del municipio y que hoy representa un riesgo al provocar daños a vehículos e incluso accidentes.

Asimismo, informó que, además de la pavimentación de la calle, la obra contempla la sustitución de las redes de drenaje sanitario y agua potable, con el propósito de garantizar infraestructura de calidad y de larga duración, en beneficio tanto de las y los vecinos de la 7 Norte como de quienes transitan diariamente por esta vialidad.

Como parte de la jornada, la presidenta municipal también realizó la entrega de dos vehículos a la Secretaría de Infraestructura y a la Dirección de Servicios Públicos Generales, los cuales fortalecerán las labores operativas de ambas dependencias al facilitar el traslado de herramientas, materiales y residuos derivados de las acciones que realizan diariamente en beneficio del municipio.