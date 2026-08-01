La Vía Recreativa Metropolitana tiene tres carriles y te explicamos por qué 

Erika Méndez
La Vía Recreativa Metropolitana cuenta con tres carriles, cada uno con su propósito, indicó la secretaría de Movilidad y Transporte.
La dependencia estatal indicó que es importante que los participantes conozcan y respeten los espacios destinados, a fin de que todos disfruten un recorrido seguro.
En este sentido, especificó que el carril verde es para peatones y corredores a baja velocidad, quienes, incluso,llevan animales de compañía; el amarillo es velocidad media, para personas en bicicleta a baja velocidad y corredores.
En tanto, el color rojo es el moderado para personas en bicicleta o vehículo no motorizado a velocidad escasa.
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