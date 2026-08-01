Destaca Pável Gaspar las casas auxiliares de salud en la Mixteca poblana

–Reconoció la labor de las mujeres que, desde hace décadas, brindan atención y acompañamiento a las comunidades de la región

Desde Puebla

Como parte de las acciones de vinculación con los municipios y de reconocimiento al trabajo comunitario, el diputado Pável Gaspar Ramírez asistió a una reunión con titulares de las casas auxiliares de salud de la región, en el municipio de Izúcar de Matamoros.

En su mensaje, el diputado destacó el trabajo de las responsables de las casas auxiliares de salud, quienes han dedicado por más de dos décadas su esfuerzo al servicio de las comunidades, “muchas de ellas de manera voluntaria, brindando atención a personas que habitan en localidades alejadas de los centros de atención hospitalaria”.

Pável Gaspar recordó que, para muchas familias de los municipios de la región, las casas auxiliares de salud representan el primer punto de atención ante una emergencia, por lo que reconoció la cercanía y el compromiso de sus colaboradoras para contribuir al bienestar de miles de familias de la Mixteca.

Asimismo, resaltó el trabajo realizado durante la pandemia por COVID-19, cuando las titulares de estas casas auxiliares de salud continuaron brindando atención a la ciudadanía y recorrieron comunidades para apoyar a las familias que requerían acompañamiento y servicios básicos de salud.

El diputado también destacó el trabajo coordinado del Ejecutivo Estatal para hacer posibles estas tareas de salud comunitaria y afirmó que, desde el Congreso del Estado, se mantendrá la vinculación institucional para generar condiciones que fortalezcan el bienestar social y la justicia para las y los poblanos.

Durante el encuentro, el legislador agradeció la invitación realizada por el delegado de Salud del Distrito 21, Jesús Enrique Hernández Lezama; el regidor de Salud del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Eduardo Vargás Guerrero; así como por representantes de diversas comunidades de la Mixteca poblana.