Reafirma Tonantzin Fernández su compromiso con servicios públicos eficientes para San Pedro Cholula

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El Gobierno Municipal mantiene trabajos permanentes de alumbrado y conservación de parques y jardines en barrios y juntas auxiliares.

2 de agosto, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el objetivo de garantizar espacios públicos dignos, seguros y en óptimas condiciones para las y los cholultecas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, ha instruido a la Dirección de Servicios Públicos Generales a reforzar de manera permanente las labores de mantenimiento urbano en todo el municipio.

Como parte de estas acciones, las áreas de Parques y Jardines, así como de Alumbrado Público, continúan realizando trabajos coordinados en distintas zonas de la cabecera municipal y las juntas auxiliares.

En materia de Parques y Jardines, durante la última semana se realizaron 134 acciones de mantenimiento, entre las que destacan 55 podas formativas de árboles en la vía pública, 29 retiros de ramas, 14 trabajos de mantenimiento en el Zócalo, así como labores de liberación de banquetas y guarniciones. Estas intervenciones se concentraron principalmente en los barrios de la cabecera municipal y en las juntas auxiliares de Santiago Momoxpan y San Matías Cocoyotla.

Por su parte, el área de Alumbrado Público llevó a cabo 59 acciones de mantenimiento, enfocadas en la reparación de luminarias mediante el reemplazo de fotoceldas, reconexiones eléctricas y revisiones técnicas. Asimismo, realizó supervisiones de líneas y diagnósticos preventivos en puntos estratégicos y de alta afluencia, como el Parque Soria, el Zócalo y el Tianguis de Xixitla.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de brindar servicios públicos eficientes y de calidad, manteniendo una ciudad iluminada, limpia y ordenada. Además, continuará atendiendo de manera oportuna los reportes ciudadanos para mejorar de forma integral el entorno urbano y la calidad de vida de las familias cholultecas.