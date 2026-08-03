Carlos Novelo conquista San Luis Potosí en la séptima Fecha de Trucks México Series

Staff/RG

Carlos Novelo firmó una espectacular victoria en el Súper Óvalo Potosino durante la séptima fecha de Trucks México Series, presentada por Mikel’s – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo. El piloto de Escudería Telmex consiguió su segundo triunfo de la temporada tras un cierre de alarido, superando a Roberto “Bob” Espinosa y Santiago Cruz para asegurar matemáticamente su lugar en el Chase que definirá al campeón de la campaña 2026.

Luego de una clasificación en la que Roberto Espinosa conquistó la Pole Position por apenas unas milésimas sobre Jan Philipp Krüll y el propio Novelo, la carrera arrancó bajo un intenso calor y con una gran entrada en el óvalo de media milla. La dificultad para adelantar convirtió la estrategia, el cuidado de los neumáticos y la paciencia en factores determinantes.

La parada obligatoria para el cambio de llantas modificó por completo el panorama. Espinosa perdió momentáneamente el liderato, mientras Santiago Cruz asumía la punta con una estrategia conservadora. Sin embargo, conforme avanzaban las vueltas, Novelo y el piloto local comenzaron a recortar distancia para preparar el ataque definitivo.

El desenlace tuvo todos los ingredientes de un final memorable. El abandono de Jan Philipp Krüll provocó una bandera amarilla que extendió la definición hasta una última vuelta de infarto. Con la bandera blanca ondeando, Roberto Espinosa defendió con determinación el liderato, pero Carlos Novelo encontró el espacio preciso para lanzar el ataque definitivo y arrebatarle la victoria al piloto potosino en los metros finales, firmando un triunfo de enorme valor.

Santiago Cruz completó el podio, mientras Sebastián Rodríguez y Sol Díaz finalizaron cuarto y quinto, respectivamente, sumando puntos importantes en la pelea por la postemporada.

Concluida la séptima fecha, Trucks México Series presentada por Mikel’s – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo, pone la mira en Puebla, donde los próximos 22 y 23 de agosto se definirán los últimos boletos al Chase que decidirá al campeón de la temporada 2026.