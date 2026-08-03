CMIC Puebla presentará al Gobierno del Estado un Plan Maestro para resolver estructuralmente la crisis de los 73 basureros ilegales

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El Plan Maestro de Inversión Ambiental y Energética representa una solución integral, moderna y financieramente sostenible para Puebla.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Puebla informa que, tras analizar el diagnóstico oficial emitido por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado —que confirma la existencia de 83 sitios de disposición final, de los cuales 73 operan de manera ilegal— ha decidido impulsar ante el Gobierno del Estado una solución integral, técnica y financieramente viable, capaz de atender de raíz la emergencia sanitaria, ambiental y de gobernanza que hoy enfrenta la entidad.

CMIC presentará un Plan Maestro de Inversión Ambiental y Energética, elaborado por el consorcio internacional ESSSAB Latinoamérica, cuyo contenido confirma que la crisis actual no es un problema de falta de recursos, sino de diseño del sistema.

El Presidente de la CMIC Puebla, Ing. Raymundo del Valle Lafont, mencionó que “Puebla ya llegó al punto en el que el costo de no actuar es mayor que el costo de la solución”. Los 73 basureros ilegales, la sobrecarga de Chiltepeque y el gasto anual de municipios como Tehuacán no se estabilizarán solos. Cada mes que pasa, el problema crece.

La CMIC, como órgano oficial de consulta y colaboración asume su responsabilidad y presentará este proyecto al Gobierno del Estado para que Puebla cuente, por primera vez, con una solución integral, moderna y financieramente sostenible.

Este es el momento de actuar con planeación, con visión de largo plazo y con responsabilidad hacia las generaciones futuras, mencionó el líder de los constructores poblanos.

Hoy los municipios gastan millones de pesos en traslados, multas, emergencias por incendios y tarifas crecientes de disposición, sin construir un solo activo público. “Casi nueve de cada diez toneladas de residuos en Puebla llegan a un sitio que no cumple la NOM-083. Esta situación ya no es sostenible y exige una solución estructural, no paliativos temporales”.

La propuesta de la CMIC, contempla una solución integral financiada al 100 % con capital privado, que propone la construcción de un sistema estatal de gestión de residuos que incluye:

• Una planta de termovalorización de 2,500 toneladas diarias, con tecnología utilizada en Copenhague y Florida.

• Dos estaciones de transferencia para eliminar traslados costosos y riesgosos.

• Hasta 50 camiones recolectores y 25 tractocamiones Euro VI para fortalecer a los municipios.

• Saneamiento de tiraderos clausurados, eliminando focos de infección y contaminación de acuíferos.

Todo ello con una inversión privada estimada en 910.5 millones de USD, sin requerir aportaciones de los gobiernos municipales ni del Gobierno del Estado.

“Un consorcio internacional financia con capital 100% privado… y al término de la concesión entrega toda la infraestructura al patrimonio público”.

Esta solución que se propondrá, permitirá para el Estado:

• Reducir el volumen de residuos que hoy termina en tiraderos clandestinos.

• Eliminar la infiltración de lixiviados hacia los mantos freáticos.

• Evitar incendios recurrentes y riesgos sanitarios en comunidades vecinas.

• Generar energía firme, un promedio de consumo de una vivienda de interés medio promedio de 145 mil.

• Sustituir gastos reactivos por una tarifa fija y presupuestable, con riesgo ambiental transferido al concesionario.

• Alinear a Puebla con la Ley General de Economía Circular, convirtiéndolo en el primer estado del país en resolver estructuralmente su gestión de residuos.

De esta forma la CMIC Puebla, como órgano de consulta, propondrá una alternativa viable y factible para la disposición de residuos sólidos para el Estado de Puebla.