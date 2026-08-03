Video: Familiares y amigos exigen justicia por Karla Valeria Jiménez, joven muerta en el Infonavit Aparicio de Puebla capital

María Huerta
Familiares y amigos se congregan en el zócalo de Puebla, para exigir justicia por Karla Valeria Jiménez, quien perdió la vida el pasado 26 de julio en la unidad habitacional Infonavit San Aparicio, al norte de la ciudad.
Con el el grito de ¡Justicia para Valeria, no estamos todas, nos falta Valeria!, familiares se encuentra en el zócalo para posteriormente, marchar al bulevar 5 de Mayo y llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
Familiares insisten en el llamado a la FGE para resolver el crimen, ya que, asegura, tienen todas las pruebas de que Karla sufría violencia.
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