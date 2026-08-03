Video: En el tianguis turístico 2027, se impulsará a los Pueblos Mágicos

Erika Méndez

En el tianguis turístico 2027 del que Puebla será sede, se impulsará a los 12 Pueblos Mágicos, informó Carla López- Malo, titular de la secretaría de Turismo.

En conferencia de prensa, señaló que la promoción no se centrará solo en la capital poblana y zona metropolitana, también en los municipios con vocación turística.

Destacó que la entidad poblana siempre ha sido reconocida como un gran destino para el turismo religioso, patrimonial, cultural y gastronómico.