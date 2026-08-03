Inicio de semana soleado y con escasa posibilidad de lluvia en Puebla capital

María Tenahua
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en la capital poblana, este 3 de agosto existe un 15 por ciento de probabilidad de lluvia, la acumulación estimada de 5 milímetros y la mayor parte del día estará totalmente soleado.
Con una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 13 y vientos de 10 a 22 kilómetros por hora.
You may also like
-
Bloquean carretera federal y autopista México Tuxpan para protestar contra robos e inseguridad
-
¡Huauchinango la fecha para donde se filmará su nueva película en este Pueblo Mágico
-
Muchos gallos, pocas ideas
-
“Jovencísimas” diputadas locales de Morena, Nay Salvatori y Grace Palomares, ridiculizan: “hombres de 45 años tienen olor a viejito, panza caída, huelen a baúl”
-
Armenta entregó reconstrucción de la carretera estatal San Nicolás-Amecameca