Inicio de semana soleado y con escasa posibilidad de lluvia en Puebla capital

María Tenahua

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en la capital poblana, este 3 de agosto existe un 15 por ciento de probabilidad de lluvia, la acumulación estimada de 5 milímetros y la mayor parte del día estará totalmente soleado.

Con una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 13 y vientos de 10 a 22 kilómetros por hora.