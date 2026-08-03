Video: Hoy comenzó la inscripción en las preparatorias BUAP

María Huerta/María Arévalo

Este día y mañana 4 de agosto se realizará la inscripción al ciclo escolar 2026-2027 de jóvenes de preparatoria en la BUAP, quienes desde temprana hora deben acudir a la Arena de Ciudad Universitaria a entregar y validar la documentación requerida.

Desde las 8 de la mañana, comenzó el proceso de inscripción, el trámite es individual.

Los aspirantes deberán ingresar solos a las instalaciones de Ciudad Universitaria, mientras padres de familia esperan a sus hijos.

Este día el registro es para la letra inicial de tu CURP :

– A, B, C, de 8 a 12 del día

– D, E, F, G, de 12 a 15:00 horas

– H, I, J, K, L, de 15:00 horas a 17:00 horas

Para el 4 de agosto se recibirá:

– M, N, Ñ, O, P de 8 de la mañana al medio día

– Q, R, S de 12 a 15:00 horas

– T, U, V, W, X, Y, Z de 15 a 17:00 horas.