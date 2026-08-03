Video: Hoy comenzó la inscripción en las preparatorias BUAP

María Huerta/María Arévalo
Este día y mañana 4 de agosto se realizará la inscripción al ciclo escolar 2026-2027 de jóvenes de preparatoria en la BUAP, quienes desde temprana hora deben acudir a la Arena de Ciudad Universitaria a entregar y validar la documentación requerida.
Desde las 8 de la mañana, comenzó el proceso de inscripción, el trámite es individual.
Los aspirantes deberán ingresar solos a las instalaciones de Ciudad Universitaria, mientras padres de familia esperan a sus hijos.
Este día el registro es para la letra inicial de tu CURP :
– A, B, C, de 8 a 12 del día
– D, E, F, G, de 12 a 15:00 horas
– H, I, J, K, L, de 15:00 horas a 17:00 horas
Para el 4 de agosto se recibirá:
– M, N, Ñ, O, P de 8 de la mañana al medio día
– Q, R, S de 12 a 15:00 horas
– T, U, V, W, X, Y, Z de 15 a 17:00 horas.
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