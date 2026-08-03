Preparan auditoría a empresa de examen de la UNAM; ASF fiscalizará los recursos completa

EL UNIVERSAL

La Auditoría alista revisar uso de recursos y cumplimiento de la licitación otorgada por la UNAM a dicha firma tras las irregularidades y fallas en la prueba en línea de ingreso a licenciatura

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditará, por oficio, el contrato que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgó por adjudicación directa a la empresa Territorium Life, la cual instaló un software de inteligencia artificial (IA) que presentó fallas durante la prueba en línea para el ingreso a la Máxima Casa de Estudios al ciclo escolar 2026-2027.

Dicha fiscalización responde a las auditorías que el máximo órgano fiscalizador realiza de forma obligatoria año con año a las instituciones educativas que disponen de recursos federales.

Si bien a la ASF no le corresponde evaluar el “éxito educativo” de la prueba, sí verificará los recursos invertidos en dicha tecnología, es decir, revisar si el software cumplía con las especificaciones técnicas prometidas y si la falla del sistema informático amerita sanciones económicas o recuperación de fondos públicos por incumplimiento de contrato.

Las fallas en el primer examen de admisión en línea de la UNAM incluyeron la cancelación de pruebas porque el sistema presuntamente confundió reflejos en lentes o pantallas con dispositivos prohibidos, resultados atípicos con puntajes extrañamente altos, la posible filtración previa de reactivos y fallas técnicas del sistema de supervisión remota. Esto obligó a la institución a frenar las inscripciones y crear una comisión técnica para revisar el proceso.

La fiscalización al software de inteligencia artificial de la UNAM entrará en la revisión a la Cuenta Pública 2026, por lo que los resultados se revelarán hasta el año 2027.

De acuerdo con el programa anual de auditorías, presentado por la administración pasada de David Colmenares, para este año sólo se tiene programada una revisión al programa de becas universitarias, lo que representa la auditoría a cerca de 2% del total de presupuesto de la UNAM.

En la revisión que se hará a la Cuenta Pública 2026, a cargo de Aureliano Hernández Palacios Cardel, se prevé revisar 100% del gasto de la Universidad, con énfasis en las contrataciones más llamativas y las que tengan un factor de riesgo de desvío de recursos, incluida la adjudicación directa a Territorium Life.

Autoridades de la ASF informaron a EL UNIVERSAL que actualmente se encuentran en la etapa de recolección de datos, es decir, que la UNAM debe informar al órgano fiscalizador el total de contratos firmados, desagregados por nombre, objeto de contrato, monto y proveedor, entre otras cosas.

Dicha base de datos será cruzada y analizada para revisar la totalidad del gasto, y una vez determinados los contratos con más riesgo de generar daños al erario, se solicitará información pormenorizada. Hasta ahora, se conoce que la adjudicación a Territorium Life fue otorgada en el mes de marzo del año en curso; sin embargo, la Auditoría verificará si se cuenta con algún antecedente de contratos con dicha empresa que daten de 2025 y, de ser así, podrían intervenir con una investigación directa en la materia.

Ignoran vigilancia en el examen

Tras el congelamiento en el proceso de inscripciones, derivado de la sospecha de fraude en el examen de admisión, EL UNIVERSAL dio a conocer que a pesar de que Territorium Life cobró un máximo de 101 millones de pesos por aplicar la prueba en línea, sólo colocó a un supervisor por cada 150 aspirantes.