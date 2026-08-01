Aspirantes protestan en Rectoría contra examen de control de la UNAM

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aspirantes que hicieron el examen en línea y fueron seleccionados para estudiar una licenciatura en la UNAM en el próximo ciclo escolar se manifestaron frente a la Torre de la Rectoría para rechazar la aplicación de un

Además, en redes sociales comenzó a circular el borrador de un amparo colectivo contra la decisión del rector Leonardo Lomelí, con el argumento de que vulnera principios de seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la educación.

La mañana de este viernes, Lomelí Vanegas aceptó la recomendación de la Comisión Técnica sobre el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027 para resolver la crisis de presuntas irregularidades en el examen en línea: aplicar un examen de control presencial a quienes fueron seleccionados y a quienes no lo fueron, pero obtuvieron puntajes mayores a los requeridos desde 2021 para las carreras, planteles y modalidades que escogieron; se trata de unos 58 mil aspirantes.

Unas siete horas después del anuncio, alrededor de 15 aspirantes, quienes dijeron que representaban a varios más, acudieron a la Rectoría de la UNAM para manifestar, de manera pacífica, su inconformidad. Los carteles que llevaron decían:

“¡Rector Lomelí tu incapacidad técnica no es mi culpa!”, “Meses de esfuerzo no se borran por fallas del sistema”, “Por mi raza hablará la injusticia”, “Justicia es respetar mi lugar”, “Invertí tiempo, dinero y salud mental para quedar y por mérito, no para que me pidan probar mi inocencia ¡Exigimos respeto! Mi lugar no se sortea”, “Estudié por mi lugar no lo voy a regalar”.

Los jóvenes entregaron un pliego petitorio a dos funcionarios que dijeron ser de la Comisión de Recepción de la Rectoría. Sin embargo, fueron funcionarios distintos a quienes recibieron los pliegos petitorios de aspirantes que se manifestaron el lunes y martes pasados.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que pretenda cancelar, invalidar o repetir el examen de admisión ya realizado”, leyó uno de los jóvenes.

Convocan a amparo colectivo

Tras el anuncio del rector Lomelí, en la red social X una persona identificada como “Dxnixl Rxbrxck” dijo ser abogado y anunció que ya prepara un amparo colectivo para impugnar la realización del examen de control presencial como medida para conservar el lugar al que ya fueron asignados mediante comunicación oficial de la UNAM.

Identificado como “articulista en La Jornada, profesional del Derecho, fotorreportero e influencer”, dijo tener “argumentos constitucionales muy interesantes” para la resolución de aplicar el examen control a unos 58 mil aspirantes.

Según el proyecto de demanda que mostró el abogado, el argumento del juicio del amparo colectivo se promovería “contra la emisión, aprobación y ejecución de la resolución que ordena someter a determinados aspirantes a un examen de control presencial como requisito para mantener los resultados obtenidos en el Concurso de Selección para el Ingreso a Licenciatura 2026”.

Señala como posibles autoridades responsables al rector Lomelí Vanegas, al Consejo Universitario; al presidente de la Comisión Técnica, Eduardo Bárzana, al Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas, a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la máxima casa de estudios del país.

Como actos reclamados incluye la aplicación obligatoria del examen presencial, la eventual cancelación de folios que ya recibieron los seleccionados, la negativa de inscripción -hasta ahora solo está suspendido el proceso- y cualquier determinación que condicione el ingreso al ciclo escolar 2026-2027 a la aprobación del examen de control.

Los argumentos de los promoventes serán que participaron en el concurso de selección, obtuvieron resultados favorables según los publicados por la UNAM y que luego fueron notificados de posibles irregularidades dentro del proceso, así como de la realización de un examen adicional.

Además de estas dos acciones, en redes sociales y diversos grupos de WhatsApp, aspirantes comenzaron a organizarse para hacer nuevas manifestaciones de rechazo al examen de control frente a la Rectoría en los próximos días. El semestre comienza el próximo lunes 10 de agosto.