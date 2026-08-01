Sheinbaum ofrece la universidad Rosario Castellanos a rechazados de la UNAM

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este sábado que su gobierno abrirá las puertas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a las y los aspirantes que no logren un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras la polémica suscitada por pressuntas trampas en el examen de admisión a licenciatura.

Durante un acto oficial en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, la mandataria sostuvo que el objetivo prioritario de su administración es garantizar el derecho a la educación superior pública y gratuita.

Yo creo que lo de fondo, lo importante, es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar. Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta aseguró que ya dio instrucciones al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, para coordinarse con la directora general de la Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, así como con otras instituciones públicas de educación superior que deseen sumarse.

“Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades, si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, agregó durante el evento de supervisión del Plan Lázaro Cárdenas.

Examen control de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes pasado que realizará un “examen de control presencial” a los aspirantes que resultaron seleccionados para alguna licenciatura tras hacer el examen de ingreso en línea, así como a los que obtuvieron en ese examen “un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad”.

Así lo informó Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica sobre el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, al entregar al rector Leonardo Lomelí la Recomendación que hizo dicha Comisión, tras analizar la situación de crisis que vive la máxima casa de estudios.

“Será una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, alcanzando los puntajes referidos, pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas”, dijo durante una transmisión en vivo en el canal de Youtube UNAM GlobalTV.

El académico adelantó que será un examen “presencial bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes y llevarlo a cabo a la brevedad para reducir la afectación al calendario escolar”.

Añadió que los lugares de ingreso se asignarán “a partir del resultado obtenido en el examen de control”.