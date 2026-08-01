Evacuan a habitantes de la colonia Volcanes por fuga de gas

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil evacuó a 24 habitantes de la colonia Volcanes, tras una fuga de gas.

No hubo personas lesionadas; sin embargo, fueron alejadas de manera preventiva para evitar cualquier riesgo.

Elementos atendieron el problema generado por un cilindro de 20 kilogramos, hicieron el lavado del área y verificación con detector multigases, para descartar atmósferas explosivas.