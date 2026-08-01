Asesinaron un hombre en Amozoc

Desde Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta abandonada en Amozoc.

Durante esta mañana de sábado sobre la carretera Amozoc-Nautla.

El ahora occiso fue identificado como Jimmy N, presunto militante de Morena.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional a preservar los indicios.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.