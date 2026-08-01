Asesinaron un hombre en Amozoc

Desde Puebla
Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta abandonada en Amozoc.
Durante esta mañana de sábado sobre la carretera Amozoc-Nautla.
El ahora occiso fue identificado como Jimmy N, presunto militante de Morena.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional a preservar los indicios.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.
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