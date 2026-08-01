¡Estreno! La perrita que ganó en Cannes y ‘El amor que permanece’ llegan a cines mexicanos

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Se trata del drama familiar islandés que fue seleccionado para representar a Islandia en la 98.ª entrega de los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional

Uno de sus protagonistas es Panda, la lomita que se convirtió en la revelación del Festival de Cannes 2025. ¡Ganó la Palm Dog por su actuación!

¿Qué puede salir bien o mal después de que dos niños juegan con arcos y flechas incrustándose una en el pecho de uno de ellos? Detrás y alrededor de este accidente infantil está la historia de una separación que afecta a una familia conformada por los dos padres, sus tres pequeños hijos y Panda, la mascota.

Después de haber dirigido la prestigiada película ‘Godland’, el realizador islandés Hlynur Pálmason vuelve a la pantalla grande con ‘El amor que permanece’ (‘The Love That Remains’), un drama que recurre por momentos al realismo mágico para mostrar el rumbo que toman los proyectos de vida de una pareja que no puede continuar unida.

Apoyándose en la naturaleza que rodea a la zona rural y marítima del relato, el director pone especial énfasis en la masculinidad en crisis cuando el padre deja de ser la figura proveedora y protectora de su hogar. Magnus (Sverrir Gudnason), un marinero a quien de cariño le dicen Maggi, se desenvuelve con inmadurez porque nunca se imaginó en esa posición y se niega a aceptar su presente. Para colmo de males, él cree que todavía es posible salvar su matrimonio y de volver a encender la llama del amor, según su ideal sobre este sentimiento.

Todo lo contrario ocurre con Anna (Saga Garðarsdóttir), una mujer decidida a divorciarse. Está en la disposición para que su expareja siga cerca de los chicos, de la perra y sea el papá que siempre ha sido, pero no bajo el mismo techo ni con esperanzas de reconciliación. Ella, además de ser una madre, es una artista visual que trabaja con metales oxidados y quiere enfocarse en su obra creativa.

¿Qué opina Panda sobre lo que sucede en su núcleo? Si bien no habla, aunque tampoco ladra mucho, sabe dónde y con quién debe estar. De raza pastor islandés, la integrante canina asume su rol en medio del conflicto posicionándose como una compañera que olfatea la importancia de su presencia conforme van desarrollándose algunos eventos. Por algo fue la ganadora de la Palm Dog en Cannes.

La película no está exenta del dato para la trivia cinéfila. Los tres menores que fungen como retoños de Anna y Magnus son los vástagos de Hlynur Pálmason en la vida real. El cineasta encontró en sus hijos a los actores que requería para esta ficción y los conduce por buen camino al punto de colocarlos en un predicamento especial con los arcos y las flechas en un instante crucial.

A partir de este 31 de julio, bajo la distribución de Lool Films, ‘El amor que permanece’ se exhibirá en los siguientes cines y espacios en Ciudad de México, Área Metropolitana e interior de la república: