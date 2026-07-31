UNAM confirma renuncia de Patricia Dávila a la Secretaría General en medio de crisis por examen de admisión

LA JORNADA

La UNAM confirmó que Patricia Dávila presentó su renuncia al cargo de secretaria general, y en breve emitirá un comunicado anunciando a la persona que ocupará el cargo.

Dávila Aranda fue designada por el rector Leonardo Lomelí en noviembre del 2023, y fue la primera mujer en ocupar este cargo.

Su destitución se da en medio de los señalamientos a la UNAM por las irregularidades detectadas en el examen de admisión para licenciatura 2026, y luego de que hoy se anunció que se llevará a cabo un examen de control.

Aunque el área de comunicación de la máxima casa de estudios señaló que no cuenta con información oficial, fuentes confirmaron a La Jornada la destitución.

Dávila Aranda es Investigadora Titular “C” de Tiempo Completo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala. Fue designada directora de la FES Iztacala en dos ocasiones (2012-2016 y 2016-2020).

Luego fue nombrada coordinadora General de Estudios de Posgrado (2020 – 2021) y posteriormente titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional (2021- 2023).Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa; se graduó como Maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y obtuvo su doctorado en Iowa State University (EUA).